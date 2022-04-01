В Запорожье вводят усиленный комендантский час
В Запорожье вводят усиленный комендантский час. Она начнет действовать в 20:00 2 апреля, а завершится в 5:00 4 апреля
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
"В г. Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00", – говорится в сообщении.
В это время людям запрещают выходить на улицу и другие общественные места. Находиться на улице могут только те, у кого есть специально выданный пропуск и удостоверение личности.
"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", – добавляют в сообщении.
- Депутат Запорожского городского совета и боец ВСУ Валерий Прозапас рассказал , что ситуация в Запорожье 1 апреля контролируемая, враг был отброшен на подступах к городу.
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