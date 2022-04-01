В Запорожье вводят усиленный комендантский час

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В г. Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00", – говорится в сообщении.

В это время людям запрещают выходить на улицу и другие общественные места. Находиться на улице могут только те, у кого есть специально выданный пропуск и удостоверение личности.

"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", – добавляют в сообщении.