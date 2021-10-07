В Запорожье ввели "оранжевые" карантинные ограничения
В связи с осложнением ситуации с заболеванием COVID-19 в Запорожье введен карантин "оранжевого" уровня эпидемической опасности
Об этом сообщает сайт Запорожского горсовета.
В городе запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).
Исключением являются мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, проведения квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью, проведение официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей и тому подобное.
При этом ограничения не применяются при наличии у всех совершеннолетних участников (посетителей) и организаторов мероприятия (сотрудников заведения) документа о полном курсе вакцинации или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты ), одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зеленые сертификаты). Прививки должны быть сделаны вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.
Также участники мероприятий и посетители (сотрудники) учреждений могут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или свидетельство о выздоровлении от коронавируса, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия".
Департаменту здравоохранения горсовета, руководителю КНП "Городская больница №6" поручено безотлагательно принять меры по развертыванию 150 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных.
- Напомним, по состоянию на утро 7 октября 12 областей Украины соответствовали "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
- С 10 октября в Харькове вводят карантинные мероприятия "оранжевого" уровня эпидемической опасности COVID-19.
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