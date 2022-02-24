В Запорожье ввели комендантский час, - секретарь горсовета
В городе Запорожье введен комендантский час
Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram.
"Она будет действовать с 22:00 до 06:00. Призываю жителей города не выходить на улицу в этот промежуток времени и не посещать общественные места", - написал он.
Чиновник призвал сохранять спокойствие и верить в армию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное