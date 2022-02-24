В Запорожье ввели комендантский час, - секретарь горсовета

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram.



"Она будет действовать с 22:00 до 06:00. Призываю жителей города не выходить на улицу в этот промежуток времени и не посещать общественные места", - написал он.



Чиновник призвал сохранять спокойствие и верить в армию.

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