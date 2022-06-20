В Запорожье ВСУ переходят от обороны к наступательным действиям, - командир подразделения "Азов" Кудряшов
Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении", - заметил Кудряшов.
Также командир подразделения "Азов" добавил, что ведутся позиционные бои.
"Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед" , – подчеркнул Кудряшов.
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