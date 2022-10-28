Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяне уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30», – говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры были ранены до 110 военнослужащих противника. Есть и погибшие, однако оккупанты тщательно скрывают их количество.

Как добавили в Генеральном штабе, авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

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