В Запорожье ВСУ "минусировали" вражеский состав, 3 пушки и грузовики с боекомплектом
Артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом, 3 орудия Д-30. Более сотни врагов ранены
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяне уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30», – говорится в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры были ранены до 110 военнослужащих противника. Есть и погибшие, однако оккупанты тщательно скрывают их количество.
Как добавили в Генеральном штабе, авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.
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