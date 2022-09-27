Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

В результате вражеского удара вспыхнул пожар. Есть пострадавшие. На месте уже работают соответствующие службы.

Ранее об обстрелах города сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В ночь на 27 сентября от обстрелов вражескими ракетами пострадало Запорожье.

"Враг атаковал областной центр, - написал в Телеграмме Александр Старух. - Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются".

Также он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, потому что есть риск повторных атак.

Россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом, есть пострадавшие

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