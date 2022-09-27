В Запорожье вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры, есть пострадавшие
Запорожье снова обстреляли: данные о разрушениях уточняются
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
В результате вражеского удара вспыхнул пожар. Есть пострадавшие. На месте уже работают соответствующие службы.
Ранее об обстрелах города сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В ночь на 27 сентября от обстрелов вражескими ракетами пострадало Запорожье.
"Враг атаковал областной центр, - написал в Телеграмме Александр Старух. - Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются".
Также он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, потому что есть риск повторных атак.
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