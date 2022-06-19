Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российская пропаганда велась предыдущие восемь лет. В восточных общинах Запорожской области телевизионный сигнал с оккупированного Донбасса принимался замечательно. Люди иногда слушали эту чушь. Враг ведет систематическую диверсионную работу. Информационная составляющая в войне очень важна. Цель россиян - посеять уныние на оккупированных территориях. На украинских территориях цель врага - посеять панику и недоверие к власти. Российские блоггеры и пропагандистская машина продвигают тезисы относительно недоверия стран Запада к Украине", - подчеркнул Старух.

Также глава Запорожской ОВ добавил, что 60% территории Запорожской области оккупированы.

"За Васильевкой, которая находится в 40 км от Запорожья, происходит передислокация вражеских войск и подразделений. Почти месяц по Запорожской области ездят старые Т-62, пытаясь продемонстрировать большую мощность. Формирований ударных группировок врага нет. Есть сосредоточение артиллерии и постоянные обстрелы по линии столкновения", - заметил Старух.

ФСБ РФ в документах признает, что Роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну против Украины

Российская пропаганда дискредитирует руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия, возможна провокация

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