В Запорожье враг ведет информационно-диверсионную работу, - глава ОВА Старух
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг регулярно занимается дезинформацией на оккупированных территориях области
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российская пропаганда велась предыдущие восемь лет. В восточных общинах Запорожской области телевизионный сигнал с оккупированного Донбасса принимался замечательно. Люди иногда слушали эту чушь. Враг ведет систематическую диверсионную работу. Информационная составляющая в войне очень важна. Цель россиян - посеять уныние на оккупированных территориях. На украинских территориях цель врага - посеять панику и недоверие к власти. Российские блоггеры и пропагандистская машина продвигают тезисы относительно недоверия стран Запада к Украине", - подчеркнул Старух.
Также глава Запорожской ОВ добавил, что 60% территории Запорожской области оккупированы.
"За Васильевкой, которая находится в 40 км от Запорожья, происходит передислокация вражеских войск и подразделений. Почти месяц по Запорожской области ездят старые Т-62, пытаясь продемонстрировать большую мощность. Формирований ударных группировок врага нет. Есть сосредоточение артиллерии и постоянные обстрелы по линии столкновения", - заметил Старух.
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