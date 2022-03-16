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В Запорожье впервые бомбили гражданские объекты, - глава Запорожской ОВА
Впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты попали в район железнодорожного вокзала и ботанического сада
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram. По предварительной информации, никто не травмировался.
"Утро оказалось не хорошим. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:11 появилась информация, что из-за ракетных обстрелов в общежитии и корпусах Запорожского национального университета вылетели окна.
Прессслужба Укрзализныци сообщает, что из-за обстрела Запорожья повреждены колеи, контактная сеть и окна поездов.
"Укрзализныця в кратчайшие сроки восстановит всю поврежденную инфраструктуру. Из-за обстрела был отменен пригородный рейс Запорожья – Канцеровка, поезд сообщением Запорожье – Синельниково отправится в 09:30 со станции Запорожье-Левое. Отправление всех пригородных поездов, отправлявшихся со станции Запорожье-2 будет временно перенесен на основной железнодорожный вокзал города", - добавили в сообщении.
- Напомним, 15 марта, по состоянию на 14:00, известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи легковых машин. Люди направлялись в Запорожье.
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