В Запорожье водителя электросамоката, который наехал на женщину, оштрафовали более чем 125 тыс грн

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Госреестр судебных решений

Следователи установили, что женщина двигалась по тротуару, когда на нее наехал водитель. Она получила травмы средней тяжести.

Шевченковский райсуд Запорожья признал электросамокат транспортным средством, который применяется для перевозки людей.

Мужчину приговорили к лишению свободы, однако с освобождением от его отбывания.

Суд принял решение о штрафа:

102 тыс материальный ущерб;

23 тыс морального вреда;

2 тыс расходов на юридическую помощь.