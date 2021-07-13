В Запорожье водителя электросамоката, который наехал на женщину, оштрафовали более чем 125 тыс грн
В Запорожье суд признал водителя электросамоката виновным в наезде на человека и выписал штраф в 127 тыс. грн
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Госреестр судебных решений
Следователи установили, что женщина двигалась по тротуару, когда на нее наехал водитель. Она получила травмы средней тяжести.
Шевченковский райсуд Запорожья признал электросамокат транспортным средством, который применяется для перевозки людей.
Мужчину приговорили к лишению свободы, однако с освобождением от его отбывания.
Суд принял решение о штрафа:
- 102 тыс материальный ущерб;
- 23 тыс морального вреда;
- 2 тыс расходов на юридическую помощь.
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