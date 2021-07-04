В Запорожье во время ночной стрельбы в ресторане погиб мужчина, - СМИ
В одном из ресторанов Запорожья в ночь на 4 июля 2021 года произошла стрельба. Один человек погиб
Подробности со ссылкой на местные интернет-ресурсы рассказывает Еспресо.TV..
Согласно сообщению портала ZаБор, стрельба имела место в ресторане "Аристократ" на проспекте Маяковского.
Видео инцидента появилось в сети. По информации из соцсетей, в стрельбе погиб один человек.
На видео заметно, что на полу у столиков лежит тело.
Видно, что это летняя площадка ресторана.
Неподалеку стоит полицейский автомобиль.
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В свою очередь сайт Актуально со ссылкой на собственные источники сообщает, что есть еще один пострадавший. Он, по информации издания, остался жив. Его госпитализировали в городскую больницу №5 с несколькими огнестрельными ранениями.
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