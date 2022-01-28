В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газа: разрушен подъезд, повреждено 7 квартир, один человек погиб

Об этом сообщили в ГСЧС.



С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.



"В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир", - написали спасатели.



Они ликвидируют последствия взрыва и ищут возможных пострадавших.



"Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области", - говорится в сообщении.



Местные власти решают вопрос о временном расселении пострадавших жителей.