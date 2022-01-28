В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газа: разрушен подъезд, повреждено 7 квартир, один человек погиб
В четыре утра в Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения
Об этом сообщили в ГСЧС.
С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.
"В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир", - написали спасатели.
Они ликвидируют последствия взрыва и ищут возможных пострадавших.
"Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Местные власти решают вопрос о временном расселении пострадавших жителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.72
Покупка 28.72Продажа 29.04
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное