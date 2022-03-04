Пожар на Запорожской АЭС из-за обстрела захватчиков: горит учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок

В ГСЧС сообщают, что противопожарное состояние на АЭС находится в пределах нормы.



"По состоянию на 02:26 в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работает только 4 блока"), - говорится в сообщении.



Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что спасателей допустили к тушению пожара.



"Руководством станции принято решение включить защиту. К счастью админ корпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", - написал Старух.



Еще в одном сообщении он добавил, что директор ЗАЭС заверил, что в настоящее время ядерная безопасность объекта обеспечена.



Ранее спикер Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что пожарные не могли добраться и ликвидировать последствия пожара из-за обстрела.



"Расстреливают в упор. Уже есть попадание в первый энергоблок", - заявил Туз.

В эфире телеканала Рада Туз отметил, что вражеские снаряды попадают прямо по атомной станции.



"Сегодня почти 100 единиц техники РФ зашли в город. В 21:00 они прорвались через блокпост города и выдвинулись к промышленной площадке АЭС. На сегодняшний день ведутся обстрелы со стороны военной техники прямо на АЭС", - заявил он.



Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по состоянию на 01:00 продолжаются ожесточенные бои, Нацгвардия держит оборону.



"Известно о пострадавших, но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах пока назвать не можем", - написал Орлов.



Также он призвал россиян остановиться и не обстреливать АЭС.



"Требую! Остановитесь. Немедленно перестаньте обстреливать в упор Запорожскую атомную станцию!" - сказал Орлов.



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