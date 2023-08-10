Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Матвеевского сельского центра культуры и досуга.

"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с ними частицу души каждого из нас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала девушки выступали сольно в группе "Бриллиант", а затем образовали дуэт "Similar girls" и стали участницами "cover band Gems".

По информации 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины, девушки были дочерьми нацгвардейцев.

"Талантливые дочери наших военных, которые создали свою собственную группу "Similar Girl", использовали свой творческий потенциал и записали трогательное видео для своих родителей, которые сейчас защищают Родину на запорожском направлении", - указали военные.

На видео девушки исполняют украинскую народную песню "Засыпает чёрный лес".