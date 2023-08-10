В Запорожье в результате удара РФ 9 августа погибли две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев
Российская оккупационная армия 9 августа нанесла удар по одному из жилых кварталов Запорожья, в результате чего погибли две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев
Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Матвеевского сельского центра культуры и досуга.
"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с ними частицу души каждого из нас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала девушки выступали сольно в группе "Бриллиант", а затем образовали дуэт "Similar girls" и стали участницами "cover band Gems".
По информации 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины, девушки были дочерьми нацгвардейцев.
"Талантливые дочери наших военных, которые создали свою собственную группу "Similar Girl", использовали свой творческий потенциал и записали трогательное видео для своих родителей, которые сейчас защищают Родину на запорожском направлении", - указали военные.
На видео девушки исполняют украинскую народную песню "Засыпает чёрный лес".
- Вечером 9 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. По состоянию на утро 10 августа в результате российского удара по Запорожью погибли 3 человека, еще 9 получили ранения, среди них один ребенок.
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