В Запорожье в поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. Почти на каждом перекрестке стоят БТРы
В поселок Кирилловка, которая находится в Запорожской области, вошли 30 единиц российской техники.
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
По словам местных, почти на каждом перекрестке Кирилловки стоят БТРы.
"Сегодня в поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и, в результате, пострадать от мародерства, как это было в Бердянске ", – говорится в отчете ОВА.
Где расположена Кирилловка?
- 24 мая оккупанты похитили из собственного дома главу Кирилловского сельсовета Ивана Малеева. Позже взяли в плен и его покровителя.
- 25 мая в Генштабе сообщили, что российский агрессор активно готовится к наступательным действиям в Новопавловском и Запорожском направлениях Украины.
- В медучреждениях аннексированного Крыма располагается значительное количество раненых российских оккупантов .
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