Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

По словам местных, почти на каждом перекрестке Кирилловки стоят БТРы.

"Сегодня в поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и, в результате, пострадать от мародерства, как это было в Бердянске ", – говорится в отчете ОВА.

Где расположена Кирилловка?

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