В Запорожье упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс, один человек погиб, - ОВА
В пятницу, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, самолет принадлежал Украине. Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.
"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", – добавляют в ОВА.
- Напомним, в четверг, 21 апреля, подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор". Это одна из новейших единиц русской боевой авиации.
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