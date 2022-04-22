В Запорожье упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс, один человек погиб, - ОВА

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



"Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс", – говорится в сообщении.



По предварительной информации, самолет принадлежал Украине. Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.



"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", – добавляют в ОВА.

Напомним, в четверг, 21 апреля, подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор". Это одна из новейших единиц русской боевой авиации.