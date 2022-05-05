В Запорожье украинские военные уничтожили российский беспилотник из ракетного комплекса "Оса"
В Запорожской области россияне уничтожили российский беспилотник "Орлан-10"
Об этом в телеграмме сообщили Сухопутные войска ВСУ.
"Украинские защитники в Запорожье уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса"", - говорится в заявлении.
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