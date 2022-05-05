В Запорожье украинские военные уничтожили российский беспилотник из ракетного комплекса "Оса"

Об этом в телеграмме сообщили Сухопутные войска ВСУ.



"Украинские защитники в Запорожье уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса"", - говорится в заявлении.

30 апреля в Донецкой области украинские военные сбили БПЛА "Орлан-10" российского МЧС.

2 мая ПВО сбила 10 российских БПЛА "Орлан-10".

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