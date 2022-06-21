Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, Службы безопасности Украины, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших военных Украины продолжается.

Процедура проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, 18 июня Украина освободила из плена россиян пятерых гражданских

А 15 июня в Киев привезли тела 64 погибших из Азовстали.

В рамках предварительного обмена, 8 июня, Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.

28 апреля состоялся шестой обмен пленными , во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.

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