В Запорожье угроза атаки "шахедами": раздались взрывы

Об этом пишут ПС ВСУ в своем телеграмм-канале.

После первого предупреждения сразу в 00:10 раздалось второе – о вероятности удара БПЛА в Запорожской области.

Уже в 1:03 корреспонденты "Общественного" сообщили о взрывах в Запорожье.

В областях также объявлена воздушная тревога.