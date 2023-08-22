В Запорожье угроза атаки "шахедами": раздались взрывы
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе атаки беспилотниками в Запорожье и Днепропетровщине. В Запорожье раздались взрывы – предположительно работа ПВО
Об этом пишут ПС ВСУ в своем телеграмм-канале.
После первого предупреждения сразу в 00:10 раздалось второе – о вероятности удара БПЛА в Запорожской области.
Уже в 1:03 корреспонденты "Общественного" сообщили о взрывах в Запорожье.
В областях также объявлена воздушная тревога.
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