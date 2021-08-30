В Запорожье состоялась церемония прощания с военным, который погиб на войне с РФ

Об этом сообщает Укринформ .

Старший солдат Андрей Вискребець погиб 27 августа во время выполнения боевого задания в районе поселка Славное Донецкой области. Он получил ранения от снайпера оккупантов.

У погибшего осталась жена, двое детей и родная сестра.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящего воина, патриота, гражданина, отца, брата, сына. Он отдал свою жизнь за мир и покой Украины. Не мы решили эту агрессию, но борьба продолжается и Бог забирает лучших. Я прошу прощения от руководства Вооруженных сил, командования сухопутных войск за то, что мы не смогли сохранить его жизнь ", - сказал временно исполняющий обязанности командующего оперативным командованием" Восток "Владислав Клочков.

Он зачитал от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного памятный лист.

Военного похоронили в Запорожье на Леваневском кладбище.

Вискребець родился 28 апреля 1982 года в Запорожье, учился в Запорожском строительном техникуме, работал по специальности.

С марта 2015 году он был мобилизован в ряды ВСУ, проходил службу в двадцать шестой артбригады. После окончания срока мобилизации заключил первый военный контракт на три года в пятьдесят пятом артбригады "Запорожская Сечь" и выполнял боевые задачи на востоке Украины, был старшим наводчиком. С 2019 года проходил военную службу по контракту в 74-м отдельном разведывательном батальоне в должности оператора противотанкового взвода огневой поддержки.