В Запорожье состоялась церемония прощания с военным, который погиб на войне с РФ
В Запорожье состоялась церемония прощания с бойцом 74-й отдельного разведывательного батальона Андреем Вискребцем, который погиб во время выполнения задания в зоне ООС
Об этом сообщает Укринформ .
Старший солдат Андрей Вискребець погиб 27 августа во время выполнения боевого задания в районе поселка Славное Донецкой области. Он получил ранения от снайпера оккупантов.
У погибшего осталась жена, двое детей и родная сестра.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящего воина, патриота, гражданина, отца, брата, сына. Он отдал свою жизнь за мир и покой Украины. Не мы решили эту агрессию, но борьба продолжается и Бог забирает лучших. Я прошу прощения от руководства Вооруженных сил, командования сухопутных войск за то, что мы не смогли сохранить его жизнь ", - сказал временно исполняющий обязанности командующего оперативным командованием" Восток "Владислав Клочков.
Он зачитал от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного памятный лист.
Военного похоронили в Запорожье на Леваневском кладбище.
Вискребець родился 28 апреля 1982 года в Запорожье, учился в Запорожском строительном техникуме, работал по специальности.
С марта 2015 году он был мобилизован в ряды ВСУ, проходил службу в двадцать шестой артбригады. После окончания срока мобилизации заключил первый военный контракт на три года в пятьдесят пятом артбригады "Запорожская Сечь" и выполнял боевые задачи на востоке Украины, был старшим наводчиком. С 2019 года проходил военную службу по контракту в 74-м отдельном разведывательном батальоне в должности оператора противотанкового взвода огневой поддержки.
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