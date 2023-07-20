В Запорожье состоится спецпоказ фильма "Отец" с участием главного актера и режиссера Кобзаря
В прифронтовом городе Запорожье состоится допремьерный специальный показ украинской ленты "Отец", где будет присутствовать главный актер и режиссер Александр Кобзарь
Об этом информирует FILM.UA.
Часть съемок проходила в Запорожье и вблизи временно оккупированных городов Геническ и Бердянск.
В центре сюжета эмоциональная и искренняя история сына, который пытается примириться со своим отцом после 25-летнего молчания: "Влад Артемьев - бизнесмен, меценат, сын, и, наконец, отец. У него непростые отношения со своим отцом, как сына, и с сыном, как отца. Так и живет, надорвав родственные связи между поколениями. Пока не случается то, что заставляет его вернуться на побережье Черного моря и переосмыслить свое место в родословной, свое прошлое, свои поступки и последствия».
Допремьерный показ фильма "Отец" состоится 29 июля в 17:00 в кинотеатре им. А. Довженко Запорожья. Там будет присутствовать главный актер и режиссер Александр Кобзарь.
"Присоединяйтесь к просмотру, чтобы увидеть родные места, поделиться впечатлениями, услышать из первых уст подробности съемки", - призывает пресс-служба.
Также в ролях: Александр Кобзарь, Богдан Бенюк, Ксения Баша, Сергей Смиян, Андрей Мостренко, Прохор Кобзарь, Надежда Ященко, Владимир Беляев, Александр Пожарский, Остап Негоденко, Олег Роенко, Елена Стефанская, Николай Олийнык, Анастасия Евтушенко.
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