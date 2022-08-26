В Запорожье сообщили подозрение в государственной измене 9 правоохранителям

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Подозреваемые выполняют служебные обязанности, возложенные на них псевдоправоохранительными органами во временно оккупированных городах Запорожской области. Также они задействованы в патрулировании улиц и проведении обысков по местам проживания бывших их коллег.

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры сообщили им о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

26 августа стало известно, что на Прикарпатье будут судить прокурора "ЛНР", который добровольно занял должность в незаконных органах власти. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность.

Также экс-главу ОПЗЖ во Львовской области Инну Иваночко подозревают в госизмене. Женщина вела антиукраинскую деятельность и продвигала идеи федерализации Украины.

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