В Запорожье сообщили подозрение в государственной измене 9 правоохранителям
В Запорожье шестеро полицейских из Мелитополя и трое из Токмака изменили присяге и начали сотрудничать с оккупантами
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
Подозреваемые выполняют служебные обязанности, возложенные на них псевдоправоохранительными органами во временно оккупированных городах Запорожской области. Также они задействованы в патрулировании улиц и проведении обысков по местам проживания бывших их коллег.
Прокуроры Запорожской областной прокуратуры сообщили им о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
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