В Запорожье сократили продолжительность комендантского часа
В Запорожье с завтрашнего дня, 20 мая, комендантский час начнется позже, не в 21:00, а в 22:00 и продлится до 5:00 утра
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .
"По инициативе областной военной администрации по согласованию с военным командованием в г. Запорожье с 20 мая сдвигается время начала комендантского часа!"
С завтрашнего дня комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра", – говорится в сообщении.
Запорожский горсовет продолжит работу общественного транспорта, заведений питания и обслуживания, а также уличного освещения.
Ранее комендантский час начинался в 21:00.
- В Сумской области изменили время комендантского часа и правила передвижения во время нее. С 18 мая на территории всей области комендантский час продлится с 10 вечера до 5 утра.
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