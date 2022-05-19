Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .

"По инициативе областной военной администрации по согласованию с военным командованием в г. Запорожье с 20 мая сдвигается время начала комендантского часа!"

С завтрашнего дня комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра", – говорится в сообщении.

Запорожский горсовет продолжит работу общественного транспорта, заведений питания и обслуживания, а также уличного освещения.

Ранее комендантский час начинался в 21:00.

В Сумской области изменили время комендантского часа и правила передвижения во время нее. С 18 мая на территории всей области комендантский час продлится с 10 вечера до 5 утра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb