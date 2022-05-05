В Запорожье с вечера 8 мая до утра 10 мая продлится комендантский час, - ОВА
В Запорожье увеличили комендантский час. Он продлится до 10 мая
Об этом сообщает Общественное Запорожье.
По решению военных, комендантский час в Запорожье продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.
В это время передвигаться по городу гражданам можно будет только при наличии особых пропусков.
- Напомним, что ночью 3 мая в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО
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