В Запорожье с вечера 8 мая до утра 10 мая продлится комендантский час, - ОВА

Об этом сообщает Общественное Запорожье.



По решению военных, комендантский час в Запорожье продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

В это время передвигаться по городу гражданам можно будет только при наличии особых пропусков.

Напомним, что ночью 3 мая в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО