В Запорожье российские войска обстреляли хлебозавод и ферму

Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .

"Россияне обстреляли город Орехов в Запорожской области", - написал представитель ОП и добавил, что разрушения потерпела территория хлебозавода.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко написал, что кроме поврежденного предприятия пищевой промышленности в Орехове пострадала ферма.

"Очередная "воздушная тревога" принесла враждебное "поздравление" для Гуляйполя и Орехова - по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности", - написал глава ОВА.

Информация о погибших или раненых не поступала.

Сигнал воздушной тревоги раздался в Запорожской области в 11:01, опасность прошла в 12:11.