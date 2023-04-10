В Запорожье российские войска обстреляли хлебозавод и ферму
Армия неприятеля била по мирным населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов повреждены хлебозавод и фермерское хозяйство
Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .
"Россияне обстреляли город Орехов в Запорожской области", - написал представитель ОП и добавил, что разрушения потерпела территория хлебозавода.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко написал, что кроме поврежденного предприятия пищевой промышленности в Орехове пострадала ферма.
"Очередная "воздушная тревога" принесла враждебное "поздравление" для Гуляйполя и Орехова - по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности", - написал глава ОВА.
Информация о погибших или раненых не поступала.
Сигнал воздушной тревоги раздался в Запорожской области в 11:01, опасность прошла в 12:11.
- Российские оккупационные войска дважды обстреляли в субботу, 8 апреля, Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.
- Ночью, 9 апреля, россияне в очередной раз атаковали Запорожье: снаряды попали по территории одного из частных секторов города, погибли мужчина и ребенок.
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