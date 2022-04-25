В Запорожье российские военные обстреляли места скопления людей для посвящения поясов, - ОВА
В Васильевке на Запорожье оккупанты ракетами обстреляли те места, где на днях анонсировали освящение поясов, а сама атака началась сразу с началом литургии.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА в facebook.
"Около 10:00 в Васильевке начались обстрелы. Ракеты, по словам местных, прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение ремней, а сама атака началась сразу с началом службы. При этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это вроде бы украинские воины стреляют по мирному населению.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что борьба за оккупированные населенные пункты Запорожского края продолжается. Враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. На временно оккупированных территориях россияне распространяют неправдивую информацию, чтобы удалось организовать весеннюю мобилизацию мужчин.
"В Мелитополе распространяют информацию, что оккупационные власти решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма. Решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях, поскольку многие украинские мужчины выезжают на полуостров транзитом в Грузию, Польшу, страны Прибалтики", - сообщают в пресс-службе.
Добавляют, что в Днепрорудном русские организовали адресную доставку пасхальных куличей ветеранам так называемой Великой Отечественной войны. Процесс снимали российские СМИ. На каких условиях раздавали сладости неизвестно.
- Напомним, 24 апреля россияне обстреляли из РСЗО Авдеевку и повредили одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в Украине – Авдеевский коксохимический завод.
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