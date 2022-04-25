В Запорожье российские военные обстреляли места скопления людей для посвящения поясов, - ОВА

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА в facebook.



"Около 10:00 в Васильевке начались обстрелы. Ракеты, по словам местных, прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение ремней, а сама атака началась сразу с началом службы. При этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это вроде бы украинские воины стреляют по мирному населению.", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавляют, что борьба за оккупированные населенные пункты Запорожского края продолжается. Враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. На временно оккупированных территориях россияне распространяют неправдивую информацию, чтобы удалось организовать весеннюю мобилизацию мужчин.



"В Мелитополе распространяют информацию, что оккупационные власти решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма. Решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях, поскольку многие украинские мужчины выезжают на полуостров транзитом в Грузию, Польшу, страны Прибалтики", - сообщают в пресс-службе.



Добавляют, что в Днепрорудном русские организовали адресную доставку пасхальных куличей ветеранам так называемой Великой Отечественной войны. Процесс снимали российские СМИ. На каких условиях раздавали сладости неизвестно.

Напомним, 24 апреля россияне обстреляли из РСЗО Авдеевку и повредили одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в Украине – Авдеевский коксохимический завод.