В Запорожье российские оккупанты превратили училище в тюрьму: держат там своих военных, которые отказываются воевать
В поселке городского типа Каменка Пологовского района российские оккупанты превратили училище в тюрьму и держат там своих военных, которые отказываются воевать
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
В бывшем курятнике близ поселка Каменка россияне сжигают своих погибших.
"В поселке много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища переделали на тюрьму, в которой содержат своих военнослужащих, которые отказываются воевать", - говорится в отчете.
Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.
- 14 мая стало известно, что фермеров Запорожской области принуждают к коллаборации , создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное