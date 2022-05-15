Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

В бывшем курятнике близ поселка Каменка россияне сжигают своих погибших.

"В поселке много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища переделали на тюрьму, в которой содержат своих военнослужащих, которые отказываются воевать", - говорится в отчете.

Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.

14 мая стало известно, что фермеров Запорожской области принуждают к коллаборации , создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.

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