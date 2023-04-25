В Запорожье российская армия нанесла 111 ударов по городам и селам на линии разграничения, есть разрушение
В результате российских обстрелов из разных видов вооружения 24 апреля в Запорожской области сообщили об 11 разрушениях
Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в телеграмме.
За сутки террористические войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам на линии разграничения. В частности, 91 артобстрел, 5 авиаударов, 5 из РСЗО и 10 атак с применением БПЛА.
В настоящее время поступило 11 сообщений о разрушениях.
"Российские снаряды крушат коммунальные сети, дома и имущество людей. Каждый факт военного преступления против украинцев будет зафиксирован. Враг обязательно ответит за совершенное", - добавил Малашко.
- В воскресенье, 23 апреля, рашисты вели огонь по мирным населенным пунктам Запорожской области. В результате дома и помещения агропредприятия повреждены.
- 24 апреля россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Железнодорожное и Егоровка. Из "градов" враг обстрелял Степногорск, есть раненая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.67
Покупка 37.67Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 41.05Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное