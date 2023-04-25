Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в телеграмме.

За сутки террористические войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам на линии разграничения. В частности, 91 артобстрел, 5 авиаударов, 5 из РСЗО и 10 атак с применением БПЛА.

В настоящее время поступило 11 сообщений о разрушениях.

"Российские снаряды крушат коммунальные сети, дома и имущество людей. Каждый факт военного преступления против украинцев будет зафиксирован. Враг обязательно ответит за совершенное", - добавил Малашко.