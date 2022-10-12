Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении ситуация за сутки существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей.

В течение 11 октября они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Лежено, Новоалександровка, Малые Щербаки, Полтавка, Волшебное, Красное, Новоандреевка, Орехов, Степное, Каменское, Павловка, Степногорск, Преображенка, Малиновка, Малая , Ольговское, Белогорье, Железнодорожное и Гуляйполе.

"Поступило 46 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 11 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 61 человек, в том числе 9 детей.

В ночь с 11 на 12 октября РФ атаковала Запорожье ракетами С-300, поврежден дом, из-под завалов достали трех человек.

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