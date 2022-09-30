Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В течение 29 сентября в Запорожье ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли позиции украинских военных из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Оккупанты готили по гражданской инфраструктуре в районе Ольговского, Дорожнянков, Железнодорожного, Успеновки, Темировки, Новониколаевки, Гуляйполя, Белогорья, Новоандреевки, Волшебного, Новоданиловки, Красного, Полтавки, Щербаков, Малиновки, Ореховой, Малой Токма.

"Поступило 59 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

За 29 сентября с временно оккупированной территории эвакуировали 1616 гражданских, в том числе 329 детей.

Около 7:00 30 сентября россияне ударили 16 ракет по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, от чего 25 человек погибли, еще 62 пострадали.

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