Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

В Запорожье 6 августа ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение 6 августа они обстреляли позиции ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Трудовое, Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Полтавка, Малиновка, Червоное, Нестерянка, Зализничное, Порожнянка, Орехов и Комышеваха. Поступило 51 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 6 августа с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировали 1477 человек, в том числе 357 детей.

6 сентября во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался сильный взрыв .

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