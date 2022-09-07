В Запорожье россияне за сутки разрушили 51 гражданский объект
В Запорожской области 6 сентября российские оккупанты разрушили 51 гражданский объект в районе 15 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
В Запорожье 6 августа ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение 6 августа они обстреляли позиции ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Трудовое, Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Полтавка, Малиновка, Червоное, Нестерянка, Зализничное, Порожнянка, Орехов и Комышеваха. Поступило 51 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
В течение 6 августа с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировали 1477 человек, в том числе 357 детей.
- 6 сентября во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался сильный взрыв .
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