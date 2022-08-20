В Запорожье россияне за сутки разрушили 29 гражданских объектов
В Запорожской области 19 августа российские захватчики разрушили 29 гражданских объектов в девяти населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
В течение 19 августа в Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. Россияне обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ дают отпор захватчикам.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Шевченковское, Камышеваха, Каменское, Юрковка, Новодаровка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов и Гуляйполе. Поступило 29 сообщений о разрушениях в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
Также 19 августа с временно оккупированной территории эвакуировали 2829 человек, в том числе 807 детей.
- Вечером 19 августа на временно оккупированной части Запорожской области раздавались взрывы .
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