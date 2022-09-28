Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении 27 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Новониколаевки, Полтавки, Щербаков, Малых Щербаков, Гуляйполя, Железнодорожного, Успеновки, Шевченко, Новояковловки, Новоандреевки, Яблукового, Омельника, Степногорска, Орехова, Красного, Темного, я, Малой Токмачки, Дорожнянки, Малиновки, Степного и Каменского.

"Поступило 20 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – подчеркнули в Запорожской ОВА.

За 27 сентября с временно оккупированных территорий эвакуировали 1910 гражданских, в том числе 427 детей.

В ночь на 27 сентября от обстрелов вражескими ракетами пострадало Запорожье, в результате чего была повреждена линия электропередачи.

Утром 28 сентября россияне ударили тремя ракетами по Гуляйполю, разрушили исторический памятник и повредили дорогу.

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