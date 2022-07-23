Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении 22 июля ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. В течение 22 июля оккупанты обстреляли позиции ВСУ по танковому оружию, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. Украинские защитники удерживают рубежи и дают отпор россиянам.

За сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйпольского, Успеновки, Ровнополья, Железнодорожного, Лукьяновского и Новоданиловки. Всего в полицию поступило 12 сообщений о разрушении гражданских объектов от российских обстрелов.

Также 22 июля эвакуировали мирных жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. В общей сложности вывезли 1100 человек, 250 из них – дети.

22 июля российские оккупанты выпустили 20 ракет из "градов" в направлении Запорожья 20 ракет. Большинство ракет упали в Днепр.

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