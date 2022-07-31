В Запорожье россияне за сутки повредили 13 гражданских объектов
В Гуляйполе в Запорожье 30 июля российские захватчики обстреляли 13 гражданских объектов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
В течение 30 июля в Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на удержании излишних рубежей. Они обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Гуляйполе. Поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - отметили в ОВА.
Также 30 июля с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1829 человек, в том числе 567 детей.
- 30 июля стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". Оккупанты раздают российские паспорта и готовятся к псевдореферендуму .
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