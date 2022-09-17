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В Запорожье россияне в течение суток разрушили 37 гражданских объектов

17 сентября, 2022 суббота
12:35
война с Россией

В Запорожской области 16 сентября российские захватчики разрушили 37 гражданских объектов в 25 населенных пунктах

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме.

В Запорожском направлении в течение суток ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых позиций. В течение 16 сентября россияне обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии.

За сутки оккупанты гатили по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Ольговское, Дорожнянка, Орехов, Новониколаевка, Новоданиловка, Белогорье, Полтавка, Темировка, Новояковловка, Успеновка, Щербаки, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Новоандрийское Красное, Волшебное, Юрковка, Малиновка, Степногорск, Степное и Каменское.

"Поступило 37 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – отметили в ОВА.

В течение 16 сентября с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировали 1058 человек, в том числе 196 детей.

  • 17 сентября враг нанес удар по селу недалеко от Запорожья.

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