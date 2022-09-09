Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

В течение 8 августа на Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. В течение суток оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Щербаки, Заречное, Зализничное, Орехов, Малая Токмачка, Новояковловка, Ровнополье, Гуляйполе, Червоное, Магдалиновка, Степногорск, Луговское, Полтавка, Новоданиловка, Новоандреевка, Червоное, Ольговское, Чаривное, Дорожнянка, Загорное, Малые Щербаки и Степное. Поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - отметили в ОВА.

За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 1137 человек, в том числе 235 детей.

8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированной территории Запорожской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областей россияне усиливают фильтрационные меры, мобилизацию и подготовку к "референдуму".

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