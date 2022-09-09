В Запорожье россияне в течение суток разрушили 28 гражданских объектов
В Запорожской области 8 сентября российские оккупанты разрушили 28 гражданских объектов в 23 населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
В течение 8 августа на Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. В течение суток оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Щербаки, Заречное, Зализничное, Орехов, Малая Токмачка, Новояковловка, Ровнополье, Гуляйполе, Червоное, Магдалиновка, Степногорск, Луговское, Полтавка, Новоданиловка, Новоандреевка, Червоное, Ольговское, Чаривное, Дорожнянка, Загорное, Малые Щербаки и Степное. Поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - отметили в ОВА.
За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 1137 человек, в том числе 235 детей.
- 8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированной территории Запорожской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областей россияне усиливают фильтрационные меры, мобилизацию и подготовку к "референдуму".
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