В Запорожье россияне ударили по детской спецшколе, о жертвах пока неизвестно
Утром 20 октября оккупанты нанесли ракетный удар по детской специализированной школе в населенном пункте Камышеваха, что на Запорожье
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха", - говорится в сообщении.
Пока информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
- В ночь на 20 октября россияне обстреляли промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.
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