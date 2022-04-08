В Запорожье россияне похитили депутата облсовета Дудку
В Михайловке, Запорожской области, оккупанты взяли в плен депутата облсовета Виктора Дудку
Об этом сообщили в Запорожском облсовете .
Россияне взяли мужчину в плен 6 апреля, но известно об этом стало 8 апреля. О похищении рассказали его жена и дочь. Сейчас местонахождение Виктора Дудки неизвестно.
"Это позорное и, к сожалению, не первое преступление оккупантов против мирного населения, представителей органов власти, местного самоуправления. В населенных пунктах области, которые оказались под оккупацией, сложилась ужасная ситуация, российские захватчики запугивают и грабят местных жителей, обстреливают жилые дома, уничтожают сети электропередач и газоснабжения, блокируют возможность эвакуации и оказания гуманитарной помощи. Делаем все возможное для спасения жителей области, сопротивления российским оккупантам и осуждения их позорных преступлений против граждан нашего государства", - отметили в облсовете.
- Напомним, в Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА , депутата от "ЕС" Салтыкова.
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