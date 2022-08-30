В Запорожье россияне обстреляли эвакуационную автоколонну мирных жителей, - Иван Федоров

Об этом во время национального телемарафона.

"Вчера рашисты намеренно выпустили очень большое количество автомобилей из Васильевки и в "серой зоне" расстреляли колонну с нашими гражданскими жителями. На расстоянии 50-100 метров от авто были взрывы и люди вынуждены были выскакивать из автомобилей, скрываться под машинами", - рассказал Федоров. .

Кроме этого, по его словам, пострадавших нет, но оккупанты делают все, чтобы люди боялись уезжать.

В Запорожской области 29 августа оккупанты уничтожили 43 гражданских объекта в 9 населенных пунктах.

Ночью 30 августа россияненанесли ракетный удар по Запорожью.

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