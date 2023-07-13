Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
В одном из районов Запорожья днем 12 июля раздался взрыв. Ранения легкой и средней тяжести получили 20 человек, среди них 8 детей
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
"Запорожье. Количество пострадавших в результате вчерашней российской атаки возросло до 20 человек, из них 8 детей", - говорится в сообщении.
Под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. Пока угрозы их жизни нет.
Остальные пострадавшие были переведены на амбулаторное лечение.
Что известно о взрыве в Запорожье
12 июля о взрыве первым сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"По информации по состоянию на сегодняшний день, сегодня пострадали 18 человек, среди них - 6 деток. 13 человек госпитализированы в медучреждения, 5 получили амбулаторную помощь", - писал он.
По его словам, все пострадавшие имеют состояние легкой и средней тяжести. Есть поврежден остекление в шести жилых домах.
Также о взрыве журналистам сообщил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, передает Укринформ .
"В 12:30 во время воздушной тревоги в ГСЧС поступил сигнал о взрыве. Пострадали люди. В настоящее время ведутся следственные действия, изучаются обломки пока неизвестного военного объекта. В настоящее время известно о шести пострадавших, из них трое госпитализированы, в том числе маленький ребенок. Он на обследовании в областной детской больнице", - сказал чиновник.
По его словам, одна пострадавшая получила ранение ноги и потеряла много крови. Остальных ранило обломками.
Что именно взорвалось, неизвестно.
Позже директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко сказал " Общественному ", что в медучреждение доставили 5 детей в возрасте от 1 до 17 лет.
"Все дети с минно-взрывными поражениями. Тяжелых детей нет. Есть ушиб мягких тканей, есть поражение минно-взрывных мягких тканей. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Они пока останутся у нас, 5-7 дней", - сказал врач.
Фото: Telegram Анатолия Куртева
- 7 июля оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С-300.
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