Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Запорожье. Количество пострадавших в результате вчерашней российской атаки возросло до 20 человек, из них 8 детей", - говорится в сообщении.

Под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. Пока угрозы их жизни нет.

Остальные пострадавшие были переведены на амбулаторное лечение.

Что известно о взрыве в Запорожье

12 июля о взрыве первым сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"По информации по состоянию на сегодняшний день, сегодня пострадали 18 человек, среди них - 6 деток. 13 человек госпитализированы в медучреждения, 5 получили амбулаторную помощь", - писал он.

По его словам, все пострадавшие имеют состояние легкой и средней тяжести. Есть поврежден остекление в шести жилых домах.

Также о взрыве журналистам сообщил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, передает Укринформ .

"В 12:30 во время воздушной тревоги в ГСЧС поступил сигнал о взрыве. Пострадали люди. В настоящее время ведутся следственные действия, изучаются обломки пока неизвестного военного объекта. В настоящее время известно о шести пострадавших, из них трое госпитализированы, в том числе маленький ребенок. Он на обследовании в областной детской больнице", - сказал чиновник.

По его словам, одна пострадавшая получила ранение ноги и потеряла много крови. Остальных ранило обломками.

Что именно взорвалось, неизвестно.

Позже директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко сказал " Общественному ", что в медучреждение доставили 5 детей в возрасте от 1 до 17 лет.

"Все дети с минно-взрывными поражениями. Тяжелых детей нет. Есть ушиб мягких тканей, есть поражение минно-взрывных мягких тканей. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Они пока останутся у нас, 5-7 дней", - сказал врач.

Фото: Telegram Анатолия Куртева