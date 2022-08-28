Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жители Запорожья в соцсетях распространяют информацию, что около 00:30 они слышали взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу. Официальной информации о ситуации в Запорожской области пока нет.

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