В Запорожье раздались взрывы. Тревогу не объявляли
В ночь с 27 на 28 августа жители Запорожья слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жители Запорожья в соцсетях распространяют информацию, что около 00:30 они слышали взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу. Официальной информации о ситуации в Запорожской области пока нет.
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