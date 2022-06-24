Об этом Еспресо.TV сообщили жители Запорожья.

В Запорожской области воздушную тревогу объявили в 23.44. По словам жителей города, в Запорожье, около 00:00 было слышно до 10 громких взрывов.

В 1:08 Запорожская ОВА объявила, что были поражены объекты инфраструктуры недалеко от областного центра.

"Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ДСНС. В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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