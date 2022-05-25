Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО
Утром 25 мая оккупанты ударили крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них удалось сбить ПВО
Об этом передает телеграмм Запорожская ОВА.
"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", - говорится в сообщении.
В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии.
Ранее о взрывах сообщили местные, информацию также подтвердили в приложении "еТревога". Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена еще в 03:20. Несколько взрывов прогремели после пяти часов.
- В ночь с 24 на 25 мая в Харькове раздались взрывы.
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