Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО

Об этом передает телеграмм Запорожская ОВА.

"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", - говорится в сообщении.

В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии.

Ранее о взрывах сообщили местные, информацию также подтвердили в приложении "еТревога". Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена еще в 03:20. Несколько взрывов прогремели после пяти часов.

В ночь с 24 на 25 мая в Харькове раздались взрывы.

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