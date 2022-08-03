Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 03:57. Сообщения от жителей Запорожья о громких взрывах начали поступать около 4:20.

Отбой воздушной тревоги в Запорожье раздался в 4:43. В 4:51 сирена включилась снова, тревогу объявили повторно.

Официальной информации о взрывах на 4:50 пока нет.

Новость будет дополняться...

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