В Запорожье раздались громкие взрывы
В ночь со 2 на 3 августа жители Запорожья слышали громкие взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 03:57. Сообщения от жителей Запорожья о громких взрывах начали поступать около 4:20.
Отбой воздушной тревоги в Запорожье раздался в 4:43. В 4:51 сирена включилась снова, тревогу объявили повторно.
Официальной информации о взрывах на 4:50 пока нет.
Новость будет дополняться...
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