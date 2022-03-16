Зеленский обратился к украинцам по поводу информационной поддержки армии
В Запорожье работают центры поддержки для эвакуированных из Мариуполя, - горсовет
В Запорожье работают три центра поддержки для выехавших из Мариуполя на своем транспорте
Об этом сообщил Мариупольский горсовет .
Центры расположены по адресам:
- ул. Рекордная, 41 (помещение цирка);
- Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр).
В них предоставляют двухразовое питание и помогают с расселением.
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