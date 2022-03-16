В Запорожье работают центры поддержки для эвакуированных из Мариуполя, - горсовет

Об этом сообщил Мариупольский горсовет .



Центры расположены по адресам:

ул. Рекордная, 41 (помещение цирка);

Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр).

Также работает круглосуточный контакт-центр по телефону: 0800 503 508.В них предоставляют двухразовое питание и помогают с расселением.

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