В Запорожье ПВО сбила вражескую ракету, она взорвалась над инфраструктурным объектом
В Запорожье подразделения ПВО сбили российскую ракету, в результате чего она взорвалась над инфраструктурным объектом. Подробности разрушений уточняются
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Российские войска с утра 11 мая обстреляли Запорожье. Силы ПВО Запорожской области успешно отразили вражескую ракету.
Снаряд разорвался над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Здание потерпело тяжелые разрушения.
Пока о пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.
- Напомним, что 11 мая кафиры обстреляли Черниговщину с территории РФ. Власти просят жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться в укрытие
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