Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

"В городском совете и ОВА проходят обыски. Следственные органы проводят действия. Прошел обыск в и.о. мэра и его заместителя по гуманитарной части. Лица, отвечающие за гуманитарное направление работы городских властей. Вместе с тем, такие же следственные действия проводились на областном уровне, в ОВА обыски по поводу гуманитарного направления. Ждем конкретики", - рассказал он.