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В Запорожье прошли обыски в горсовете и ОВА, - депутат райсовета Кирильчук

30 августа, 2022 вторник
15:10
Общество

К власти Запорожья и Запорожской области с обысками пришли правоохранители

Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

"В городском совете и ОВА проходят обыски. Следственные органы проводят действия. Прошел обыск в и.о. мэра и его заместителя по гуманитарной части. Лица, отвечающие за гуманитарное направление работы городских властей. Вместе с тем, такие же следственные действия проводились на областном уровне, в ОВА обыски по поводу гуманитарного направления. Ждем конкретики", - рассказал он.

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Запорожье
Запорожская область
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