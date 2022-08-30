В Запорожье прошли обыски в горсовете и ОВА, - депутат райсовета Кирильчук
К власти Запорожья и Запорожской области с обысками пришли правоохранители
Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.
"В городском совете и ОВА проходят обыски. Следственные органы проводят действия. Прошел обыск в и.о. мэра и его заместителя по гуманитарной части. Лица, отвечающие за гуманитарное направление работы городских властей. Вместе с тем, такие же следственные действия проводились на областном уровне, в ОВА обыски по поводу гуманитарного направления. Ждем конкретики", - рассказал он.
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