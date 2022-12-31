В Запорожье произошли взрывы. Есть попадание в жилые дома, - депутат облсовета Лишенко
Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил, что в городе Запорожье прогремели взрывы, информации о пострадавших пока нет
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В Запорожье прогремели взрывы. Есть попадание в жилые дома. Информации о пострадавших пока нет. Однако доподлинно известно, что россияне целились в промышленный сектор города", - сообщил Лышенко.
Депутат областного совета также рассказал о текущей ситуации с электроснабжением в Запорожье
"Также в некоторых районах города начало исчезать электроснабжение и водоснабжение. Однако неизвестно о том, является ли это причиной массового ракетного удара, или плановые отключения. Поэтому людям не пришлось долго радоваться тому, что мы могли встретить Новый год со светом". – добавил он.
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