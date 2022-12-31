Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В Запорожье прогремели взрывы. Есть попадание в жилые дома. Информации о пострадавших пока нет. Однако доподлинно известно, что россияне целились в промышленный сектор города", - сообщил Лышенко.

Депутат областного совета также рассказал о текущей ситуации с электроснабжением в Запорожье

"Также в некоторых районах города начало исчезать электроснабжение и водоснабжение. Однако неизвестно о том, является ли это причиной массового ракетного удара, или плановые отключения. Поэтому людям не пришлось долго радоваться тому, что мы могли встретить Новый год со светом". – добавил он.