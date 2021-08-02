В Запорожье произошел пожар в многоквартирном доме
2 августа в Запорожье загорелся многоквартирный дом, местные жители сообщают о взрыве газа
Об этом говорится на Telegram-канале "Это Запорожье", передает РБК-Украина.
Пожар в многоквартирном доме произошел в районе Металлургов на улице Медведева.
Как сообщили местные жители, днем в доме ремонтировали крышу, а вечером произошел взрыв.
Пользователи в соцсетях отмечают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб, полиции и скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
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