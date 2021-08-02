В Запорожье произошел пожар в многоквартирном доме

Об этом говорится на Telegram-канале "Это Запорожье", передает РБК-Украина.

Пожар в многоквартирном доме произошел в районе Металлургов на улице Медведева.



Как сообщили местные жители, днем в доме ремонтировали крышу, а вечером произошел взрыв.

Пользователи в соцсетях отмечают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб, полиции и скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.