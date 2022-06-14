Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Отмечается, что в Запорожской области в очередной раз состоялась операция по обмену телами погибших военнослужащих. Таким образом Украина вернула тела 64 защитников Азовстали для достойного захоронения погибших.

Минреинтеграции сообщает, что договоренности были достигнуты в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

Сама же операция была проведена при сотрудничестве Министерства реинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских воинов проходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, 8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb