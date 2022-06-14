В Запорожье произошел обмен телами погибших: Украина вернула останки 64 защитников Азовстали
Операция по обмену проводилась при сотрудничестве Министерства реинтеграции, ГУР МОУ, СБУ и Генштаба ВСУ
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что в Запорожской области в очередной раз состоялась операция по обмену телами погибших военнослужащих. Таким образом Украина вернула тела 64 защитников Азовстали для достойного захоронения погибших.
Минреинтеграции сообщает, что договоренности были достигнуты в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
Сама же операция была проведена при сотрудничестве Министерства реинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.
Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских воинов проходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.
- Напомним, 8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.
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